Зеленский призвал канцлера Германии посетить Киев 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать "сильный шаг" и посетить Киев 9 мая.

Об этом он заявил в выступлении перед представителями британского аналитического центра Chatham House, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Он приглашен, приглашение открыто, оно есть уже некоторое время. Его приглашают приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг – приехать 9 мая в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять, почему ", – сказал Зеленский.

Реклама:

Относительно Мариуполя Зеленский сказал, что ситуация там равносильна "пыткам" и что никаких переговоров с Россией быть не может, если мирные жители или военнослужащие будут убиты, когда их можно было освободить.

"Россияне не верят, что их можно привлечь к ответственности за военные преступления, потому что они обладают силой ядерного государства. Идет 72-й день полномасштабной войны, и мы пока не видим ее конца и не чувствуем никакой готовности российской стороны к ее прекращению", – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 8 мая Шольц выступит с телеобращением к гражданам Германии. Темами обращения станут война в Украине и 77-я годовщина окончания Второй мировой войны в Европе.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне спикер Бундестага Бербель Бас также объявила о поездке в Украину в воскресенье. Как глава парламента она станет самым высоким представителем Германии в Киеве с начала войны.

Позже стало известно, что в скором времени планируется визит глав МИД Германии Анналены Бербок.

Напомним, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите Штайнмайера - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.