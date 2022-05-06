Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне пытаются форсировать Северский Донец – Гайдай

Алена МазуренкоПятница, 6 мая 2022, 17:53
Россияне пытаются форсировать Северский Донец – Гайдай

В Луганской области возле Кременной российские оккупанты пытаются форсировать реку Северский Донец.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Захваченный город кишит российской техникой. В окрестностях идут бои. Россияне пытаются форсировать реку".

Реклама:

Детали: Глава ОВА сообщил, что в оккупации сейчас находятся более 3,5 тысячи горожан.

По словам Гайдая, россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов.

Таким образом, сообщил глава области, враг проводит контрразведывательные действия.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, мародерству подвергся едва ли не каждый дом.

В городе сложная гуманитарная обстановка, продукты отсутствуют. Света нет, мобильной связи тоже.

Темы: Луганская областьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Луганская область
СБУ взорвала главного финансиста так называемой "ЛНР" – источники
Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: