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Россияне пытаются форсировать Северский Донец – Гайдай

Мазуренко Алена Пятница, 6 мая 2022, 17:53

В Луганской области возле Кременной российские оккупанты пытаются форсировать реку Северский Донец.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Захваченный город кишит российской техникой. В окрестностях идут бои. Россияне пытаются форсировать реку".

Детали: Глава ОВА сообщил, что в оккупации сейчас находятся более 3,5 тысячи горожан.

По словам Гайдая, россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов.

Таким образом, сообщил глава области, враг проводит контрразведывательные действия.

Кроме того, мародерству подвергся едва ли не каждый дом.

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В городе сложная гуманитарная обстановка, продукты отсутствуют. Света нет, мобильной связи тоже.

Темы: Луганская областьРосcиявойна
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