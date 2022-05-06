Россияне пытаются форсировать Северский Донец – Гайдай
Пятница, 6 мая 2022, 17:53
В Луганской области возле Кременной российские оккупанты пытаются форсировать реку Северский Донец.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Захваченный город кишит российской техникой. В окрестностях идут бои. Россияне пытаются форсировать реку".
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Детали: Глава ОВА сообщил, что в оккупации сейчас находятся более 3,5 тысячи горожан.
По словам Гайдая, россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов.
Таким образом, сообщил глава области, враг проводит контрразведывательные действия.
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Кроме того, мародерству подвергся едва ли не каждый дом.
В городе сложная гуманитарная обстановка, продукты отсутствуют. Света нет, мобильной связи тоже.