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В Ровенской области изменили время комендантского часа

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 17:57
ВИТАЛИЙ КОВАЛЬ, ФОТО RIVNEPOST.RV.UA

В Ровенской области с 10 мая время комендантского часа вводится с 23:00 до 5:00.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram

Детали: Совет обороны области в пятницу принял ряд решений.

Среди прочего, с 7 мая продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11.00 до 21.00.

Также по просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог в пределах Ровенской области будут восстановлены дорожные знаки ограничения максимальной скорости, а в пределах Дубенского и Ровенского районов – названия населенных пунктов на государственных дорогах.

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Темы: Ровенская область
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