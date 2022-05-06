В Ровенской области изменили время комендантского часа

В Ровенской области с 10 мая время комендантского часа вводится с 23:00 до 5:00.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram

Детали: Совет обороны области в пятницу принял ряд решений.

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Среди прочего, с 7 мая продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11.00 до 21.00.

Также по просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог в пределах Ровенской области будут восстановлены дорожные знаки ограничения максимальной скорости, а в пределах Дубенского и Ровенского районов – названия населенных пунктов на государственных дорогах.