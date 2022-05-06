Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ровенской области изменили время комендантского часа

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 17:57
В Ровенской области изменили время комендантского часа
ВИТАЛИЙ КОВАЛЬ, ФОТО RIVNEPOST.RV.UA

В Ровенской области с 10 мая время комендантского часа вводится с 23:00 до 5:00.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram

Детали: Совет обороны области в пятницу принял ряд решений.

Реклама:

Среди прочего, с 7 мая продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11.00 до 21.00.

Также по просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог в пределах Ровенской области будут восстановлены дорожные знаки ограничения максимальной скорости, а в пределах Дубенского и Ровенского районов – названия населенных пунктов на государственных дорогах.

Темы: Ровенская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Ровенская область
На границе Ровенщины и Беларуси увеличили количество постов и заложили десятки тысяч мин − Наев
Враг атаковал нефтебазу в Ровенской области – ОВА
Ровенского военкома, который избил подчиненного, арестовали
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: