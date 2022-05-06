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Во Львовской области не будет массовых мероприятий 7-9 мая

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 18:07
Во Львовской области не будет массовых мероприятий 7-9 мая
МАКСИМ КОЗИЦКИЙ. ФОТО ЛОГА

Во Львовской области не планируют массовых мероприятий 7-9 мая, время комендантского часа не меняется.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Дословно: "Массовых мероприятий во Львовской области 7-9 мая мы не планируем.

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День памяти и примирения будем отмечать без скоплений людей. Службы работают в усиленном режиме".

Детали: Комендантский час на территории области по-прежнему установлен с 23:00 до 05:00.

Темы: ЛьвовщинаакцииДень Победы
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