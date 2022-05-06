Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев похвалил Орбана за "мужество" в борьбе с антироссийскими санкциями

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 18:11

Заместитель главы Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев похвалил решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддерживать санкции ЕС против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает "Европейская правда".

"Внесенный в "Миротворец" премьер Венгрии Виктор Орбан сделал мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители из России и безумные санкции против религиозных деятелей (читай: патриарха Московского и всея Руси и других православных иерархов)", - написал Медведев.

Орбан сказал, что его правительство выступает против внесения церковных деятелей в список санкций ЕС, поскольку "это поставит под угрозу религиозную свободу".

Накануне Орбан в письме Еврокомиссии назвал новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой".

По информации AFP, в санкционный список ЕС может попасть российский патриарх Кирилл.

Следует отметить, что во время миграционного кризиса 2015 года и после него Виктор Орбан делал заявления, противоречащие его словам об отстаивании религиозной свободы.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, он отмечал религиозные различия жителей Европы и приезжих беженцев-мусульман и обвинял Брюссель и филантропа Джорджа Сороса в сговоре с целью уничтожить европейскую цивилизацию путем увеличения количества мусульман.

Темы: МедведевВенгрияРосcиясанкции
Главное сегодня

Берлин запретил флаги и символику Украины на мероприятиях 8-9 мая

видеоРоссияне нанесли двойной ракетный удар по окрестностям Одессы

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Международные резервы Украины в апреле сократились на 4% – НБУ

ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Харьковской области – Генштаб

Мы не видим приближение конца войны – Зеленский

Все новости...
Медведев
Медведев сравнил Бундестаг с нацистами из-за решения об оружии для Украины
Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"
Медведев эмоционально отреагировал на высылку дипломатов РФ из ряда стран
Последние новости
04:07
Сербия окончательно выбрала западный путь – Вучич
03:27
В Италии арестовали 140-метровую "яхту Путина"
02:53
Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России
02:32
США объявили вознаграждение в $15 млн за информацию о российских хакерах-вымогателях
02:06
В Бельгии будут варить пиво "Черниговское", все средства отдадут на помощь Украине
01:55
Юг: ВСУ уничтожили 21 оккупантов и вражескую технику
01:30
Прага лишит советского маршала звания почетного гражданина
00:45
Байден подтвердил новый пакет военной помощи Украине
00:35
Планы оккупантов на Херсонщине: паспорта РФ и герб с двуглавым орлом
23:48
УЗ впервые за два месяца возобновляет движение поездов в Бородянку
Все новости...