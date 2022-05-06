Медведев похвалил Орбана за "мужество" в борьбе с антироссийскими санкциями

Заместитель главы Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев похвалил решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддерживать санкции ЕС против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает "Европейская правда".

"Внесенный в "Миротворец" премьер Венгрии Виктор Орбан сделал мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители из России и безумные санкции против религиозных деятелей (читай: патриарха Московского и всея Руси и других православных иерархов)", - написал Медведев.

Орбан сказал, что его правительство выступает против внесения церковных деятелей в список санкций ЕС, поскольку "это поставит под угрозу религиозную свободу".

Накануне Орбан в письме Еврокомиссии назвал новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой".

По информации AFP, в санкционный список ЕС может попасть российский патриарх Кирилл.

Следует отметить, что во время миграционного кризиса 2015 года и после него Виктор Орбан делал заявления, противоречащие его словам об отстаивании религиозной свободы.

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В частности, он отмечал религиозные различия жителей Европы и приезжих беженцев-мусульман и обвинял Брюссель и филантропа Джорджа Сороса в сговоре с целью уничтожить европейскую цивилизацию путем увеличения количества мусульман.