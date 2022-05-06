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Двое полицейских клюнули на дезинформацию и сбежали с оружием из Киева – их разыскали

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 18:11
иллюстративное фото автомата

Силовики объявили подозрение двум работникам батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции Киева, которые в первый день войны скрылись из столицы, прихватив табельное оружие.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: 24 февраля в связи с введением военного положения на территории Украины, личный состав Главного управления и временно подчиненных межрегиональных территориальных органов Национальной полиции, которые дислоцируются в Киеве, были переведены на усиленный вариант служебной деятельности.

Полицейских вооружили огнестрельным, автоматическим оружием и привлекли к усиленному варианту служебной деятельности.

По данным следствия, вышеупомянутые двое полицейских батальона тактико-оперативного реагирования, получив автоматы, заступили на дежурство на территории города Киева.

Однако, в этот же день, получив от неизвестных лиц информацию об угрозе захвата Киева и якобы побеге президента Украины из города, эти правоохранители отказались от выполнения своих служебных обязанностей и самовольно покинули место несения службы, не сдав выданное им оружие.

В дальнейшем мужчины оружие спрятали.

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По результатам следственных и розыскных действий правоохранители установили, где скрываются беглецы: один – в селе Киевской области, другой – в Житомирской области.

В настоящее время указанным лицам сообщено о подозрении в присвоении огнестрельного оружия и боевых припасов, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

 

Работники полиции уже уволены с занимаемых должностей. Следственные действия продолжаются.

Прокуратура отмечает, что правонарушение раскрыто при содействии Управления патрульной полиции в Киеве.

Темы: Киевполицияпрокуратура
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