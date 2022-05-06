Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Двое полицейских клюнули на дезинформацию и сбежали с оружием из Киева – их разыскали

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 18:11
Двое полицейских клюнули на дезинформацию и сбежали с оружием из Киева – их разыскали
иллюстративное фото автомата

Силовики объявили подозрение двум работникам батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции Киева, которые в первый день войны скрылись из столицы, прихватив табельное оружие.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: 24 февраля в связи с введением военного положения на территории Украины, личный состав Главного управления и временно подчиненных межрегиональных территориальных органов Национальной полиции, которые дислоцируются в Киеве, были переведены на усиленный вариант служебной деятельности.

Реклама:

Полицейских вооружили огнестрельным, автоматическим оружием и привлекли к усиленному варианту служебной деятельности.

По данным следствия, вышеупомянутые двое полицейских батальона тактико-оперативного реагирования, получив автоматы, заступили на дежурство на территории города Киева.

Однако, в этот же день, получив от неизвестных лиц информацию об угрозе захвата Киева и якобы побеге президента Украины из города, эти правоохранители отказались от выполнения своих служебных обязанностей и самовольно покинули место несения службы, не сдав выданное им оружие.

ВИДЕО ДНЯ

В дальнейшем мужчины оружие спрятали.

По результатам следственных и розыскных действий правоохранители установили, где скрываются беглецы: один – в селе Киевской области, другой – в Житомирской области.

В настоящее время указанным лицам сообщено о подозрении в присвоении огнестрельного оружия и боевых припасов, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

 

Работники полиции уже уволены с занимаемых должностей. Следственные действия продолжаются.

Прокуратура отмечает, что правонарушение раскрыто при содействии Управления патрульной полиции в Киеве.

Темы: Киевполицияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Киев
В Киеве полиция ищет мужчину, который напал с ножом на детей
Хмельницкий продал свою долю в ТРЦ Ocean Plaza бизнес-партнеру
"Погибшие Герои заслуживают почетного чествования", или Визит Блинкена завершается, а стыд остается
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: