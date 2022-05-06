МИД убежден, что "послы республик" ОРДЛО будут наказаны
Министерство иностранных дел Украины осудило назначение так называемых "послов" незаконных формирований на Донбассе в Москву и убеждено, что их ждет уголовное наказание за государственную измену.
Источник: спикер МИД Олег Николенко
Прямая речь Николенко: "Страна кривых зеркал. Россия создала псевдореспублики. Она же назначила сама себе послов. Этих "дипломатов" будет ждать самая строгая ответственность. Так же как и на остальных предателей".
Справка: Кроме России, ни одна страна мира не признала "ДНР" и "ЛНР".
Вся территория Луганской и Донецкой областей - суверенная территория Украины. Согласно Конституции Украины, дипломатические отношения с другими государствами осуществляет президент, правительство и дипломатическая служба Украины.
Согласие российских властей на признание и присутствие в Москве любых "послов" от непризнанных вооруженных формирований станет очередным доказательством вопиющего нарушения международного права и международных соглашений со стороны Российской Федерации.
Предыстория:
- 6 мая стало известно, что главари незаконных формирований на Донбассе назначили так называемых "послов" в Москву.
- Перед началом широкомасштабной войны России против Украины, 15 февраля депутаты Госдумы РФ направили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР". Вечером 21 февраля Путин подписал указ о признании так называемых "республик" российским государством.
- 22 февраля Госдума РФ ратифицировала так называемые "договоры о дружбе и сотрудничестве" между Россией и незаконными формированиями в Донбассе. Этими соглашениями российские власти прямо нарушили основные положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года. Кроме того, Россия нарушила все обязательства, объявленные в рамках Минского переговорного процесса 2015 года.
- Утром 24 февраля, после массовых ракетных атак России по городам Украины и широкомасштабному вторжению оккупационных войск, Украина объявила о расторжении дипломатических отношений с РФ.