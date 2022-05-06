МИД убежден, что "послы республик" ОРДЛО будут наказаны

Министерство иностранных дел Украины осудило назначение так называемых "послов" незаконных формирований на Донбассе в Москву и убеждено, что их ждет уголовное наказание за государственную измену.

Источник: спикер МИД Олег Николенко

Прямая речь Николенко: "Страна кривых зеркал. Россия создала псевдореспублики. Она же назначила сама себе послов. Этих "дипломатов" будет ждать самая строгая ответственность. Так же как и на остальных предателей".

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Справка: Кроме России, ни одна страна мира не признала "ДНР" и "ЛНР".

Вся территория Луганской и Донецкой областей - суверенная территория Украины. Согласно Конституции Украины, дипломатические отношения с другими государствами осуществляет президент, правительство и дипломатическая служба Украины.

Согласие российских властей на признание и присутствие в Москве любых "послов" от непризнанных вооруженных формирований станет очередным доказательством вопиющего нарушения международного права и международных соглашений со стороны Российской Федерации.

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