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МИД убежден, что "послы республик" ОРДЛО будут наказаны

Денис КарловскийПятница, 6 мая 2022, 18:43
МИД убежден, что послы республик ОРДЛО будут наказаны
фото: getty images

Министерство иностранных дел Украины осудило назначение так называемых "послов" незаконных формирований на Донбассе в Москву и убеждено, что их ждет уголовное наказание за государственную измену.

Источник: спикер МИД Олег Николенко

Прямая речь Николенко: "Страна кривых зеркал. Россия создала псевдореспублики. Она же назначила сама себе послов. Этих "дипломатов" будет ждать самая строгая ответственность. Так же как и на остальных предателей".

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Справка: Кроме России, ни одна страна мира не признала "ДНР" и "ЛНР".

Вся территория Луганской и Донецкой областей - суверенная территория Украины. Согласно Конституции Украины, дипломатические отношения с другими государствами осуществляет президент, правительство и дипломатическая служба Украины.

Согласие российских властей на признание и присутствие в Москве любых "послов" от непризнанных вооруженных формирований станет очередным доказательством вопиющего нарушения международного права и международных соглашений со стороны Российской Федерации.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 6 мая стало известно, что главари незаконных формирований на Донбассе назначили так называемых "послов" в Москву.
  • Перед началом широкомасштабной войны России против Украины, 15 февраля депутаты Госдумы РФ направили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР". Вечером 21 февраля Путин подписал указ о признании так называемых "республик" российским государством.
  • 22 февраля Госдума РФ ратифицировала так называемые "договоры о дружбе и сотрудничестве" между Россией и незаконными формированиями в Донбассе. Этими соглашениями российские власти прямо нарушили основные положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года. Кроме того, Россия нарушила все обязательства, объявленные в рамках Минского переговорного процесса 2015 года.
  • Утром 24 февраля, после массовых ракетных атак России по городам Украины и широкомасштабному вторжению оккупационных войск, Украина объявила о расторжении дипломатических отношений с РФ.

Темы: МИДДНРЛНРгосизмена
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