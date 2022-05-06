ITF исключила Россию и Беларусь из Международной федерации тенниса

Международная федерация тенниса приостановила членство теннисных федераций России и Беларуси из-за вторжения в Украину.

Источник: федерация тенниса Украины

Дословно: "Состоялась экстраординарная конференция Международной федерации тенниса.

Реклама:

Главным вопросом была ратификация решения Совета Директоров о приостановлении членства федерации тенниса России и федерации тенниса Беларуси и дисквалификации сборных команд этих стран.

В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессоров из состава ITF. 20% делегатов были против такого решения.

Таким образом, федерации тенниса России и Белоруссии окончательно отстранены. Вопрос отстранения индивидуальных атлетов будет обсуждаться в будущем".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Сообщается, что перед голосованием было предоставлено слово представителям федераций стран агрессоров Якову Шатхину и Сергею Рутенко, которые в один голос заявили о своем категорическом несогласии с отстранением своих организаций.

После этого исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин изложил позицию украинской федерации, которая настаивает не только на отстранении федераций стран-агрессоров, но также на отстранении индивидуальных теннисистов.