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Лукашенко заговорил о "польской угрозе" для Украины

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 19:20

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко увидел "польскую угрозу" для Украины и заявил, что ей якобы еще придется рассчитывать на поддержку России и Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Вы знаете, мне кажется, ну такая шальная мысль, что если дальше так будет вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас", – сказал он.

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Лукашенко заявил, что в Польше якобы "отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши".

"Сами они, украинцы, противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины"."Для меня разрушение Украины и потеря целостности Украины, независимости неприемлемы. И я буду делать все, чтобы Украина осталась в своих границах. Это и Зеленский видит. Поэтому вот такая необычная шальная мысль, что мы будем вместе противостоять полякам там или еще кому-то", - сказал Лукашенко.

Далее он заявил, что на самом деле "полякам" - это "американцам", потому что Польша зависит от США, а затем сказал, что якобы "Англия и Польша взяли в тиски Евросоюз и так крепко держат, чтобы они не шевелились".

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Отметим, одновременно о якобы "польской угрозе" для Украины сказал спикер Путина Дмитрий Песков.

Ранее в интервью AP Лукашенко сказал, что не ожидал, что война России против Украины затянется надолго.

Темы: ЛукашенкоПольшаУкраина
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