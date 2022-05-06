Россияне не верят в наказание за свои военные преступления – Зеленский

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Россия не боится наказания за совершенные военные преступления, потому что надеется на иммунитет от обладания ядерным оружием.

Источник: выступление президента для специалистов Королевского института международных отношений Chatham House

Прямая речь Зеленского: "Почему Россия все это делает? Потому что там думают: если для них и наступит ответственность за такие преступления, то разве что через десятилетия.

Реклама:

Они просто не верят, что международное сообщество способно привлечь к ответственности за военные преступления тех, кто имеет ядерное оружие".

Детали: Президент подчеркнул, что между Россией и западной цивилизацией вместе с Украиной существуют неустранимые различия в ценностях. По его словам, российские оккупанты в Украине, убивая, насилуя и пытая украинцев, засвидетельствовали, что "они ненавидят саму жизнь, все живое".

Зеленский подчеркнул, что Россия показал свое презрение ко всем международным конвенциям, системе международного права, защите прав человека, неприкосновенности государственных границ и суверенитета.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому, по его мнению, западные партнеры должны объединить усилия и ускорить международные расследования и суды по наказанию военных преступников России. Хотя президент признал, что правосудие в международном праве обычно не происходит быстро.

Читайте также: Законы и обычаи войны. Объясняем, откуда они берутся и что говорят

"Международная система поломана". Британский юрист Филипп Сэндс о том, как наказать Путина за войну в Украине

Предыстория: