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Россияне не верят в наказание за свои военные преступления – Зеленский

Денис КарловскийПятница, 6 мая 2022, 19:32
президент владимир зеленский в буче 4 апреля. фото: пресс-служба опу

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Россия не боится наказания за совершенные военные преступления, потому что надеется на иммунитет от обладания ядерным оружием.

Источник: выступление президента для специалистов Королевского института международных отношений Chatham House

Прямая речь Зеленского: "Почему Россия все это делает? Потому что там думают: если для них и наступит ответственность за такие преступления, то разве что через десятилетия.

Они просто не верят, что международное сообщество способно привлечь к ответственности за военные преступления тех, кто имеет ядерное оружие".

Детали: Президент подчеркнул, что между Россией и западной цивилизацией вместе с Украиной существуют неустранимые различия в ценностях. По его словам, российские оккупанты в Украине, убивая, насилуя и пытая украинцев, засвидетельствовали, что "они ненавидят саму жизнь, все живое".

Зеленский подчеркнул, что Россия показал свое презрение ко всем международным конвенциям, системе международного права, защите прав человека, неприкосновенности государственных границ и суверенитета.

Поэтому, по его мнению, западные партнеры должны объединить усилия и ускорить международные расследования и суды по наказанию военных преступников России. Хотя президент признал, что правосудие в международном праве обычно не происходит быстро.

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Предыстория:

  • В шести европейских странах прокуратура начала свои расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими армии РФ. В случае доказательства их вины эти страны могут ходатайствовать об экстрадиции и розыске преступников.
  • Тела убитых и замученных украинцев в Буче будут осматривать и анализировать судмедэксперты из Франции, которые помогут украинским следователям в установлении всех обстоятельств пыток и убийств безоружных гражданских лиц российскими оккупантами.
  • В марте прокуроры Международного уголовного суда приступили к сбору доказательств военных преступлений для суда над российскими оккупантами в будущем.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаГаагский трибунал
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