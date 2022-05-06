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Гражданских из-за войны погибло в десятки раз больше, чем военных – Шмыгаль

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 19:54
Гражданских из-за войны погибло в десятки раз больше, чем военных – Шмыгаль
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Премьер Денис Шмыгаль заявляет, что количество гражданских жертв в результате войны России в Украине в десятки раз превышает количество жертв среди военных.

Источник: Шмыгаль в интервью польскому общественному вещателю TVP

Прямая речь: "Огромное количество трагических событий происходит сегодня в Украине. Это фактически война против украинского народа, это война против демократического мира.

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Число гражданских жертв в десятки раз превышает военные жертвы. Это значит, что это военные преступления, это преступления против человечности, геноцид против украинцев".

Детали: По словам Шмыгаля, в Мариуполе количество жертв гражданских измеряется десятками тысяч.

"У нас нет доступа, мы видим лишь скудные кадры из Мариуполя… В Мариуполе это будут десятки тысяч гражданских людей", - сказал он.

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Шмыгаль также заявил, что в Мариуполе на сегодняшний день уничтожено более 95% всех сооружений, в том числе гражданских.

По словам премьера, на востоке и юге Украины война идет "с переменным успехом" российских и украинских войск.

Прямая речь: "Фактически, значительного успеха россияне не имеют нигде. На юге Украины за последние сутки нашим войскам удалось освободить несколько небольших населенных пунктов. То есть сегодня идут очень тяжелые бои на Донбассе, на юге, без значительного успеха для россиян, с переменным успехом наших двух армий".

Темы: войнаШмыгаль
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