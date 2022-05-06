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Россия вызвала посла Британии из-за новых санкций

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 20:22

Министерство иностранных дел РФ 6 мая вызвало посла Британии Дебору Броннерт в связи с новыми санкциями Британии против России за ее войну в Украине.

Об этом сообщили в МИДе РФ, пишет "Европейская правда".

"Послу указывали на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неизбежно приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу отношениям между народами России и Британии", - заявили в МИД.

В заявлении добавили, что считают, что санкции вводятся "под надуманными абсурдными предлогами" и обвинили Британию в выборочном уважении к свободе СМИ.

Напомним, последним санкционным пакетом от 4 мая Великобритания запретила экспорт услуг в Россию, а также добавила в санкционный список еще 63 человека, в частности кремлевских пропагандистов.

Новые мероприятия означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR услуг мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.

Темы: санкцииВеликобританияРосcия
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