Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия вызвала посла Британии из-за новых санкций

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 20:22

Министерство иностранных дел РФ 6 мая вызвало посла Британии Дебору Броннерт в связи с новыми санкциями Британии против России за ее войну в Украине.

Об этом сообщили в МИДе РФ, пишет "Европейская правда".

"Послу указывали на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неизбежно приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу отношениям между народами России и Британии", - заявили в МИД.

Реклама:

В заявлении добавили, что считают, что санкции вводятся "под надуманными абсурдными предлогами" и обвинили Британию в выборочном уважении к свободе СМИ.

Напомним, последним санкционным пакетом от 4 мая Великобритания запретила экспорт услуг в Россию, а также добавила в санкционный список еще 63 человека, в частности кремлевских пропагандистов.

Новые мероприятия означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR услуг мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: санкцииВеликобританияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
санкции
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: