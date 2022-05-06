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Байден подпишет новый пакет военной помощи Украине на $100 млн - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 20:32
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет вооружений для Украины на сумму не менее $100 миллионов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию трех американских чиновников.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что этот пакет, скорее всего, будет включать больше боеприпасов для таких вооружений, как гаубицы.

4 мая в Пентагоне заявили, что почти все 90 гаубиц, обещанных США Украине, уже доставлены по назначению.

В пятницу в Белом доме заявили, что Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.

На прошлой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

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О том, почему Вашингтон так долго корректировал свою политику и что в конце концов привело его к этому, читайте в статье - 7 причин, изменивших позицию США относительно новейшего оружия для Украины.

Темы: БайденСША
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