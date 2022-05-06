Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

9 мая в Украине могут активизироваться российские диверсанты – МВД

Светлана КизиловаПятница, 6 мая 2022, 21:53
9 мая в Украине могут активизироваться российские диверсанты – МВД
Человек у балаклаве, фото getty images

В Министерстве внутренних дел допускают активизацию диверсантов и других уголовных элементов накануне 9 мая.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, которого цитирует Укринформ

Детали: Енин уточнил, что для обеспечения безопасности во время планируемых мероприятий в День победы над нацизмом во Второй мировой войне по всей стране будут задействованы более 5 тысяч правоохранителей.

Реклама:

По его словам, сейчас в ряде городов Украины проводятся спецоперации для предотвращения возможных провокаций.

Замминистра отметил, что правоохранители выявляют потенциальных диверсантов фактически каждый день. К примеру, в пятницу в одной из центральных областей Украины задержано лицо, сотрудничавшее с врагом. По данным правоохранителей, фигурант во время временного захвата РФ территории Киевщины наводил врага на места скопления стратегических запасов, показывал, где живут участники АТО, активисты.

Прямая речь: "Мы получаем информацию о вполне возможных обстрелах мирных территорий, и поэтому обращаюсь к каждому украинцу, особенно в эти дни – не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ

И, безусловно, это символические даты для российского агрессора как красное для быка. Поэтому мы готовы к противодействию ДРГ и другим криминальным элементам, которые, вероятно, могут активизироваться в эти дни.

Пока весь цивилизованный мир вспоминает в эти дни жертвы страшных войн, Российская Федерация хочет парадов и готовится к танцам на костях в Мариуполе. Так вот, 9 мая для РФ – это никакой не день победы, это день большого позора".

Напомним:

Вводить удлиненный комендантский час в Киеве 8 и 9 мая власти не планируют, но правоохранители усилят патрулирование улиц.

Темы: День ПобедыРосcиядиверсанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
День Победы
Премьер Румынии предложил перенести празднование Дня победы на 8 мая
Отношение украинцев ко Дню победы 9 мая значительно ухудшилось - социология
Смерть и жизнь в разрушенном Мариуполе. Фоторепортаж
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: