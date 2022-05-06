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9 мая в Украине могут активизироваться российские диверсанты – МВД

Светлана КизиловаПятница, 6 мая 2022, 21:53
Человек у балаклаве, фото getty images

В Министерстве внутренних дел допускают активизацию диверсантов и других уголовных элементов накануне 9 мая.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, которого цитирует Укринформ

Детали: Енин уточнил, что для обеспечения безопасности во время планируемых мероприятий в День победы над нацизмом во Второй мировой войне по всей стране будут задействованы более 5 тысяч правоохранителей.

По его словам, сейчас в ряде городов Украины проводятся спецоперации для предотвращения возможных провокаций.

Замминистра отметил, что правоохранители выявляют потенциальных диверсантов фактически каждый день. К примеру, в пятницу в одной из центральных областей Украины задержано лицо, сотрудничавшее с врагом. По данным правоохранителей, фигурант во время временного захвата РФ территории Киевщины наводил врага на места скопления стратегических запасов, показывал, где живут участники АТО, активисты.

Прямая речь: "Мы получаем информацию о вполне возможных обстрелах мирных территорий, и поэтому обращаюсь к каждому украинцу, особенно в эти дни – не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

И, безусловно, это символические даты для российского агрессора как красное для быка. Поэтому мы готовы к противодействию ДРГ и другим криминальным элементам, которые, вероятно, могут активизироваться в эти дни.

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Пока весь цивилизованный мир вспоминает в эти дни жертвы страшных войн, Российская Федерация хочет парадов и готовится к танцам на костях в Мариуполе. Так вот, 9 мая для РФ – это никакой не день победы, это день большого позора".

Напомним:

Вводить удлиненный комендантский час в Киеве 8 и 9 мая власти не планируют, но правоохранители усилят патрулирование улиц.

Темы: День ПобедыРосcиядиверсанты
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