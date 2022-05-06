Белый дом заявил, что конференцию лидеров G7 намеренно созвали перед Днем победы в России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в пятницу, что время видеоконференции лидеров G7 накануне Дня Победы в России выбрано намеренно.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что ни для кого не должно быть упущено значение того, когда, по какому графику, когда состоится эта встреча G7, то есть за день до Дня Победы в России, который президент Путин, безусловно, спроектировал в своем желании отметить этот день, как день, когда он побеждает Украину. Конечно, он не побеждает", — сказала Псаки.

Каждый год в России 9 мая отмечается военным парадом в Москве и речью Путина. Некоторые официальные лица США и Запада считают, в этот день что Путин может официально объявить войну Украине и полностью мобилизовать свои резервные силы.

"Эта встреча и разговор в воскресенье — это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство требует работы, требует усилий, требует крови, пота, а иногда и слез", - добавила Псаки.

Видеоконференция лидеров G7 состоится в воскресенье, 8 мая, к ней по видеосвязи также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

В пятницу в Белом доме заявили, что Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.

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На прошлой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

О том, почему Вашингтон так долго корректировал свою политику и что в конце концов привело его к этому, читайте в статье - 7 причин, изменивших позицию США относительно новейшего оружия для Украины.