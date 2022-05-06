Берлин запретил флаги и символику Украины на мероприятиях 8-9 мая

Власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.

Соответствующий документ полиции немецкой столицы есть в распоряжении "Европейской правды".

Украинские активисты планировали провести мирную акцию в Берлине и почтить память жертв Второй мировой войны, в которой погибли миллионы украинцев.

В комментарии "ЕвроПравде" Анна Прайне-Косач, вице-президент украинско-немецкой ассоциации "Ukraine Future", рассказала, что две недели назад украинская община в Берлине договорилась с местными властями о проведении акции и получила разрешение.

Ожидалось, что почтить память погибших в Берлине соберутся около 20 тысяч украинцев, проведение демонстрации не планировалось.

Но вечером 6 мая полиция Берлина направила организаторам документ, в котором указано о запрете на использование какой-либо символики Украины во время посещения памятников Второй мировой войны.

Фрагмент документа немецкой полиции.

Также на объектах запрещено пребывание каких-либо представителей украинских организаций.

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Документ датирован 4 мая, но отправлен был только сегодня. Учитывая, что впереди два выходных, обжаловать его будет сложно.

Анна Прайне-Косач отметила, что организаторы ищут юридические пути отменить запрет на использование украинской символики.

Властям Берлина были поданы заявки на проведение около 50 демонстраций и мероприятий 8-9 мая, из-за чего власти определили ряд ограничений в 15 районах, вероятно, опасаясь возникновения конфликтных ситуаций.

Но под запрет попали не только флаги России, СССР или так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и флаги Украины.

Также запрещается "играть и петь русские/украинские марши или военные песни".

Среди других запретов – демонстрация букв "V" или "Z", которые используются россиянами в войне против Украины, георгиевских лент и другой символики и знаков поддержки войны России против Украины.