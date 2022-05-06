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В центре Винницы дети нашли пистолет в выставленной напоказ разбитой технике РФ

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 23:08
В центре Винницы дети нашли пистолет в выставленной напоказ разбитой технике РФ
фото Вінниця.Info

В центре Винницы выставили разбитую российскую технику с нарисованной буквой Z, позже дети нашли в ней боевой пистолет.

Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в видеообращении, Винницкая областная прокуратура

 
все фото Вінниця.Info

Прямая речь Борзова: "Вчера узнал из соцсетей… что привезли подбитую рашистскую технику… Откровенно заявляю, что идея не моя, и Винницкая ОВА никак с этой ситуацией не была осведомлена, не участвовала в доставке техники.

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Но основная возмущающая история заключается в том, что на подбитом вражеском БМП, который дотла обгорел, была свеженарисованная большая буква Z… Я утром, по дороге на работу, купил баллон с черной краской, приехал в центр города и прямо там зарисовал букву Z".

"После обеда мы узнаем, что утром играли дети, залезли внутрь этой рашистской техники и нашли боевой пистолет. Была вызвана следственно-оперативная группа. Это оружие было изъято и направлено на экспертизу. Через час-полтора эту технику начали забирать".

 

Детали: Глава ОВА отметил, что эксперты установят, был ли пистолет заряжен.

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"Хочу обратиться к тем, кто принимал решение о привозе этой техники, кто должен был проверять. Потому что, если там был пистолет, там могли быть другие боеприпасы, она также могла быть заминирована. Это говорит о том, что никакой проверки никто не проводил. Это центр города, гуляют дети", – сказал Борзов.

 

По его словам, "кто-то должен понести ответственность, также должны быть кадровые выводы".

В то же время глава ОВА не указал, кто именно занимался установкой техники в центре города.

 

Винницкая областная прокуратура сообщила, что по факту обнаружения предполагаемого пистолета в объекте инсталляции уничтоженной военной техники начато досудебное расследование.

Дословно прокуратура: "5 мая 2022 года в Виннице на Европейской площади в объекте установки уничтоженной военной техники был обнаружен и изъят сгоревший предмет, извне похожий на пистолет".

"Под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры следователями полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения)".

Темы: Винницаоружиедети
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