Юг: ВСУ уничтожили 21 оккупанта и вражескую технику
На южных рубежах защиты Украины ВСУ уничтожили 21 захватчика и вражескую технику, среди которой – "Град", "ТОР" и гаубицы.
Источник: ОК "Юг"
Детали: В течение суток в Херсонской и Николаевской областях враг продолжал ведение боевых действий на занятых позициях, особой активности не проявлял.
В то же время совершено 5 ракетных ударов и обстрел системами залпового огня "Смерч".
В Николаевской области – одна ракета уничтожена заградительным зенитным огнем, а остальные ударили по ранее разрушенному железнодорожному мосту.
В Одесской области утром в Белгород-Днестровском районе силами ПВО вражеская ракета обезврежена.
Вечером по Одесскому району ударило 2 ракеты. Пострадавших нет.
Вражеские попытки осуществлять воздушную разведку с помощью БПЛА в Николаевской области завершились уничтожением "Орлана-10".
Общие же потери врага за сутки составили 21 рашист и 7 единиц техники, среди которых, вдобавок к "Орлану" - 4 самоходных гаубицы, реактивная система залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", подготовленный к применению на Змеином.
Корабельная группировка рашистского флота продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокируя порты Украины, международное судоходство и угрожая ракетными ударами по всей территории Украины с моря.
На оккупированных территориях продолжается психологическое и агитационное давление на гражданское население по поводу склонения к условиям жизни в фейковых республиках.
Выезды из оккупированных населенных пунктов заблокированы.
В приграничных с Приднестровьем районах вражеские силы пытаются совершать провокаций и практикуют информационные вбросы относительно вероятных агрессивных действий со стороны сил обороны Украины.
"Однако граница надежно защищена, нашими подразделениями не фиксировалось нестандартных ситуаций, влияющих на состояние охраны границы", - говорится в сообщении ОК "Юг".