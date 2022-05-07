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Юг: ВСУ уничтожили 21 оккупанта и вражескую технику

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 мая 2022, 01:55
фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты Украины ВСУ уничтожили 21 захватчика и вражескую технику, среди которой – "Град", "ТОР" и гаубицы.

Источник: ОК "Юг"

Детали: В течение суток в Херсонской и Николаевской областях враг продолжал ведение боевых действий на занятых позициях, особой активности не проявлял.

В то же время совершено 5 ракетных ударов и обстрел системами залпового огня "Смерч".

В Николаевской области – одна ракета уничтожена заградительным зенитным огнем, а остальные ударили по ранее разрушенному железнодорожному мосту.

В Одесской области утром в Белгород-Днестровском районе силами ПВО вражеская ракета обезврежена.

Вечером по Одесскому району ударило 2 ракеты. Пострадавших нет.

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Вражеские попытки осуществлять воздушную разведку с помощью БПЛА в Николаевской области завершились уничтожением "Орлана-10".

Общие же потери врага за сутки составили 21 рашист и 7 единиц техники, среди которых, вдобавок к "Орлану" - 4 самоходных гаубицы, реактивная система залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", подготовленный к применению на Змеином.

Корабельная группировка рашистского флота продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокируя порты Украины, международное судоходство и угрожая ракетными ударами по всей территории Украины с моря.

На оккупированных территориях продолжается психологическое и агитационное давление на гражданское население по поводу склонения к условиям жизни в фейковых республиках.

Выезды из оккупированных населенных пунктов заблокированы.

В приграничных с Приднестровьем районах вражеские силы пытаются совершать провокаций и практикуют информационные вбросы относительно вероятных агрессивных действий со стороны сил обороны Украины.

"Однако граница надежно защищена, нашими подразделениями не фиксировалось нестандартных ситуаций, влияющих на состояние охраны границы", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
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