Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 02:53
Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России
фото: twitter ЕП

Новое черногорское правительство готовит пакет введения всех санкций против РФ, ранее введенных Евросоюзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Черногории.

Как отмечается, такое заявление министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич сделал во время визита в украинское посольство.

Реклама:

"В ходе беседы с Временно поверенной в делах Украины в Черногории Наталией Фиалкой шеф черногорской дипломатии выразил четкую поддержку Украине со стороны Правительства Черногории, а также украинской борьбе за территориальную целостность, суверенитет и независимость против грубой российской агрессии".

Среди прочего, министр Кривокапич отметил, что "Черногория хорошо понимает украинский народ, подчеркнув близость судеб двух народов с их "великими соседями". Он добавил, что помощь нового правительства Украине будет увеличиваться, а также продолжающаяся подготовка к внедрению Черногории всех пакетов" антироссийские санкции".

"Как и в каждом великом историческом деле, речь идет не только о политике и прагматике. Гораздо больше, чем это – чувство общих ценностей и сильные эмоции к страданиям украинского народа", – цитирует посольство слова главы черногорской дипломатии.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, что до недавнего времени пророссийское правительство Черногории блокировало выполнение даже принятых санкций против РФ.

Ситуация изменилась 28 апреля, когда после почти трех месяцев консультаций было одобрено новое прозападное правительство, во главе которого стал бывший вице-премьер Дритан Абазович.

О ситуации в этой балканской стране читайте Как Черногория возвращается к пути в ЕС и почему это важно для Украины

Темы: Черногориясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Черногория
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна
Россияне устроили дебош на курорте в Черногории: их избили стульями
Министр обороны Германии хочет ускорить закупку боеприпасов для армии – СМИ
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: