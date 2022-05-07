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Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 02:53
фото: twitter ЕП

Новое черногорское правительство готовит пакет введения всех санкций против РФ, ранее введенных Евросоюзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Черногории.

Как отмечается, такое заявление министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич сделал во время визита в украинское посольство.

"В ходе беседы с Временно поверенной в делах Украины в Черногории Наталией Фиалкой шеф черногорской дипломатии выразил четкую поддержку Украине со стороны Правительства Черногории, а также украинской борьбе за территориальную целостность, суверенитет и независимость против грубой российской агрессии".

Среди прочего, министр Кривокапич отметил, что "Черногория хорошо понимает украинский народ, подчеркнув близость судеб двух народов с их "великими соседями". Он добавил, что помощь нового правительства Украине будет увеличиваться, а также продолжающаяся подготовка к внедрению Черногории всех пакетов" антироссийские санкции".

"Как и в каждом великом историческом деле, речь идет не только о политике и прагматике. Гораздо больше, чем это – чувство общих ценностей и сильные эмоции к страданиям украинского народа", – цитирует посольство слова главы черногорской дипломатии.

Напомним, что до недавнего времени пророссийское правительство Черногории блокировало выполнение даже принятых санкций против РФ.

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Ситуация изменилась 28 апреля, когда после почти трех месяцев консультаций было одобрено новое прозападное правительство, во главе которого стал бывший вице-премьер Дритан Абазович.

О ситуации в этой балканской стране читайте Как Черногория возвращается к пути в ЕС и почему это важно для Украины

Темы: Черногориясанкции
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