Париж получит государственное возмещение ущерба от протестов "желтых жилетов"

Париж получит 1,4 миллиона евро государственного возмещения ущерба, нанесенного во время "желтых жилетов".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, окончательную точку по этому делу поставил Парижский административный суд.

Там отмечают, что за события, произошедшие во время демонстраций на дорогах общего пользования, "ответственность на себя должно взять государство".

Речь идет о протестах, состоявшихся в "период с ноября 2018 по декабрь 2019 года", уточняют в столичной мэрии.

В течение этого периода, составлявшего чуть больше года, Париж был ареной крупнейших демонстраций общественного движения "Желтые жилеты", регулярно перемежавшиеся насилием, столкновениями с полицией и ущербом.

В частности была разгромлена Триумфальная арка, а на вершине Елисейских полей сгорел знаменитый пивной ресторан Fouquet's.