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Взрыв в отеле Гаваны: количество погибших возросло до 22

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 мая 2022, 08:02
разрушенный взрывом отель, фото: AFP

Число погибших в результате взрыва в пятизвездочной гостинице в Гаване на Кубе возросло до 22.

Источник: AFP со ссылкой на официальные данные

Детали: По сообщению официальных лиц, число погибших в результате мощного взрыва в пятизвездочном отеле в Гаване возросло до 22, более 50 человек получили ранения.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

Выжившие люди рассказали, что слышали "ужасный взрыв".

Предыстория:

  • Ранеее сообщалось, что в центре Гаваны на Кубе произошел взрыв в престижном отеле "Саратога", в результате чего 8 человек погибли, еще 30 ранены.

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Темы: взрывчрезвычайное происшествие
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