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Посол Украины возмущен запретом украинской символики на мероприятиях 8-9 мая в Берлине

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 08:33

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился запретом украинской символики на мероприятиях 8-9 мая в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RND.

"Мы в шоке от того, что берлинская полиция запретила носить флаги, связанные с Украиной, 8 и 9 мая", – сказал Мельник.

"Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу", – продолжил посол.

"В столице запрещено публичное ношение украинского флага, как и российского, под которым день и ночь совершаются худшие военные преступления против мирного украинского населения и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, это огромный скандал. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и катастрофическом политическом решении" - подчеркнул Мельник.

По его словам, на таком фоне все заверения в солидарности с атакованной Украиной – пустые фразы.

Как отметил посол, можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности, но тот факт, что жертву и преступников приравнивают, просто возмущает.

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Мельник призвал мэра Берлина Франциска Гиффи и сенатора внутренних дел Ирис Шпрангер "немедленно отменить это сомнительное решение".

Как сообщалось, власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.

Темы: Германия9 мая
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