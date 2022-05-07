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Разведка Британии: в войне РФ теряет боеспособные подразделения и передовое оборудование

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 09:56

Война в Украине наносит серьезный ущерб наиболее боеспособным подразделениям и наиболее передовым возможностям России, восстановить их будет сложно из-за санкций.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Британская разведка отмечает, что по крайней мере один современный российский танк Т-90М был уничтожен в боях. Т-90М был представлен в 2016 году и включает улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.

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"Около 100 танков Т-90М сейчас находятся на вооружении среди лучше оснащенных российских подразделений, в том числе воюющих в Украине. Модернизированная броня системы, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силовые элементы", - говорится в обзоре.

"Конфликт в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовых возможностей России. После этого конфликта России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы", - отмечает британская разведка.

В обзоре говорится, что заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование будет особенно сложно из-за санкций, ограничивающих доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.

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Напомним, 6 мая британская разведка заявляла, что продолжающееся сопротивление защитников "Азовстали" приводит к увеличению потерь среди россиян и срывает их планы на юге Донбасса.

Темы: войнаРосcия
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