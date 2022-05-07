Потери России в войне против Украины превысили 25 тысяч убитых солдат

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине 25 100 солдат.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 до 07.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 25100 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1122 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27) ед,

артиллерийских систем – 509 (+7) ед,

РСЗО - 172 (+1) ед,

средства ПВО - 84(+1) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8) ед,

корабли /катера - 11 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17).

специальная техника - 38(+0),

крылатые ракеты – 90 (+0).

Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Слобожанском операционном направлении.

Данные уточняются.