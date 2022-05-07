Потери России в войне против Украины превысили 25 тысяч убитых солдат
Суббота, 7 мая 2022, 10:29
С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине 25 100 солдат.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 до 07.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 25100 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1122 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 509 (+7) ед,
- РСЗО - 172 (+1) ед,
- средства ПВО - 84(+1) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8) ед,
- корабли /катера - 11 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17).
- специальная техника - 38(+0),
- крылатые ракеты – 90 (+0).
Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Слобожанском операционном направлении.
Данные уточняются.
ВИДЕО ДНЯ