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Потери России в войне против Украины превысили 25 тысяч убитых солдат

Валентина РоманенкоСуббота, 7 мая 2022, 10:29
Потери России в войне против Украины превысили 25 тысяч убитых солдат
иллюстративное фото ВСУ

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине 25 100 солдат.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 до 07.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 25100 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1122 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 509 (+7) ед,
  • РСЗО - 172 (+1) ед,
  • средства ПВО - 84(+1) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8) ед,
  • корабли /катера - 11 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17).
  • специальная техника - 38(+0),
  • крылатые ракеты – 90 (+0).

Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Слобожанском операционном направлении.

Данные уточняются.

Темы: война
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