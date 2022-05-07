Харьковщина: враг нанес ракетный удар по Краснограду
Суббота, 7 мая 2022, 10:44
Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области.
Источник: "Суспильне" со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию
Детали: По предварительным данным, погибших и раненых нет.
Кроме этого сообщается, что российские войска обстреливают из артиллерии поселок Золочев. Местные чиновники призывают жителей общины срочно найти укрытие и без необходимости не покидать убижище в течение всего дня.
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