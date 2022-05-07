В правительстве Венгрии тайно обсуждают уменьшение энергозависимости от РФ – СМИ

Венгерское правительство проводит тайные дискуссии о том, как снизить энергетическую зависимость страны от поставок из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Telex.hu.

В настоящее время Венгрия блокирует какие-либо ограничения ЕС, касающиеся российского газа и нефти. Правительство утверждает, что причина в том, что оно не хочет поддерживать какие-либо меры, ограничивающие энергоснабжение Венгрии. Сейчас правительство Венгрии ведет тайные переговоры об отходе от Москвы.

Обсуждения продолжаются в министерстве инноваций и технологий.

Пока страна хочет сделать все возможное, чтобы и дальше покупать нефть и газ из России. Однако отмечается, что появляется понимание, что в долгосрочной перспективе такой подход не сработает.

Одним из возможных решений был бы СПГ (сжиженный природный газ).

Среди альтернатив российскому газу называют усиление хорватского газопровода СПГ; приобретение и реконструкция хранилищ СПГ; строительство газопровода из Северной Италии в Словению и Венгрию; "большое северное сообщение".

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По данным Telex, словенский трубопровод обеспечит доступ к портам СПГ на севере Италии. На этих терминалах сжиженный природный газ улетучивается обратно в газообразное состояние. Доступ к ним по трубопроводу поможет венгерским поставкам.

Отмечается, что никаких проектов решений в этой сфере еще принято не было и обсуждения выглядят скорее как обмен идеями. Однако уже самое начало таких обсуждений издание считает позитивом.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Урсула фон дер Ляен объяснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

После этого премьер Венгрии Виктор Орбан в письме Еврокомиссии назвал новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой". Он сказал, что хочет пятилетнего исключения из запрета на покупку нефти.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Европейском Союзе решили предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.