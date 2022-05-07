Стала известна дата визита главы МИД Германии в Киев

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетит Киев 10 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник.

"Да, ожидаем во вторник" – сказал источник.

В четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время в Киев прибудет с визитом глава МИД Анналена Бербок.

Несколькими часами ранее федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее спикер Бундестага Бербель Бас также объявила о поездке в Украину в воскресенье. Как глава парламента она станет самым высоким представителем Германии в Киеве с начала войны.

Напомним, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите Штайнмайера - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

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Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.