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Группа "1 декабря" обратилась к миру ради спасения защитников Мариуполя

Роман ПетренкоСуббота, 7 мая 2022, 12:12
Группа 1 декабря обратилась к миру ради спасения защитников Мариуполя
"АЗОВСТАЛЬ", ФОТО GETTY IMAGES

Инициативная группа "Первого декабря" обратилась к президентам Турции Реджепу Эрдогану и Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу и Федеральному Совету Швейцарии с просьбой помочь освободить украинцев из Мариуполя и "Азовстали".

Источник: заявление группы

Дословно: "Мы, украинские ученые, правозащитники, бывшие диссиденты, пережившие каток тоталитарной системы, обращаемся к вам, политикам, в чьих силах помочь Украине и ее героям.

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Украинский гарнизон в Мариуполе находится в полном окружении несоизмеримым количеством российских войск.

Более 70 дней военные, а также гражданские лица, у которых не было шансов выжить в оккупации, остаются в укрытии завода "Азовсталь". Без доступа к воде, еде, лекарствам. Военные не могут восполнить запасы оружия. Их бомбят из воздуха, моря, суши. Бои не прекращаются ни на час.

Битва за Мариуполь – это украинские Фермопилы.

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Но мы живем в гуманистическом ХХІ веке, и наша обязанность, обязанность всего цивилизованного мира спасти 300 спартанцев Украины.

История мировых войн знает многие примеры, когда стороны проявляли добрую волю и давали военным выйти из окружения.

Мы призываем вас, достопочтенное господство, выступить третьей стороной в процедуре extraction.

История не забудет ваших усилий. Украинская нация будет благодарить вас пожизненно.

Украинский гарнизон в Мариуполе еще можно спасти. Но счет идет на часы".

Справка: Экстракция предполагает перемещение людей из подконтрольной врагу территории в безопасную зону.

Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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