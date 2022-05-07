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Призывал к геноциду: автору плаката о сортах украинцев сообщили о подозрении

Роман ПетренкоСуббота, 7 мая 2022, 12:54
Призывал к геноциду: автору плаката о сортах украинцев сообщили о подозрении
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За публичные призывы к геноциду украинского народа Офис генпрокурора сообщил о подозрении российскому пропагандисту Тимофею Сергийцеву, известному как автору плаката о трех сортах украинцев.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Сергийцеву сообщено о подозрении по фактам публичных призывов к геноциду, совершению действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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По данным следствия, российский политтехнолог публично призвал к геноциду украинского народа путем его физического уничтожения, насильственной смены конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы.

Напомним: 3 апреля на сайте кремлевского издания "РИА Новости" разместили его статью под названием "Что Россия должна сделать с Украиной".

В нем автор призывает уничтожить часть украинского народа. По его мнению, на территории Украины необходимо создать условия, которые привели бы к частичному уничтожению украинцев, ликвидировать государственность Украины и вообще лишить наше государство названия Украины.

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Кроме того, пропагандист высказывается о присоединении почти всей территории Украины, кроме 5 западных областей, в состав РФ с распространением на нее действия российского законодательства.

В своей публикации подозреваемый призывает судить всех украинцев за их патриотическую позицию.

Темы: Офис генпрокурорапропагандаРосcиявойна
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