Призывал к геноциду: автору плаката о сортах украинцев сообщили о подозрении
За публичные призывы к геноциду украинского народа Офис генпрокурора сообщил о подозрении российскому пропагандисту Тимофею Сергийцеву, известному как автору плаката о трех сортах украинцев.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Сергийцеву сообщено о подозрении по фактам публичных призывов к геноциду, совершению действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
По данным следствия, российский политтехнолог публично призвал к геноциду украинского народа путем его физического уничтожения, насильственной смены конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы.
Напомним: 3 апреля на сайте кремлевского издания "РИА Новости" разместили его статью под названием "Что Россия должна сделать с Украиной".
В нем автор призывает уничтожить часть украинского народа. По его мнению, на территории Украины необходимо создать условия, которые привели бы к частичному уничтожению украинцев, ликвидировать государственность Украины и вообще лишить наше государство названия Украины.
Кроме того, пропагандист высказывается о присоединении почти всей территории Украины, кроме 5 западных областей, в состав РФ с распространением на нее действия российского законодательства.
В своей публикации подозреваемый призывает судить всех украинцев за их патриотическую позицию.