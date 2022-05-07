В Приднестровье сообщили о новых взрывах у границы с Украиной

Так называемое "министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья подтвердило взрывы у границы с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Приднестровские СМИ 7 мая сообщили, что ночью в селе Воронково Рыбницкого района были слышны взрывы. Населённый пункт находится рядом с украинской границей. Информацию подтвердили и МВД Приднестровья.

"Над воинской частью в Воронковом летали по меньшей мере два дрона, раздались четыре взрыва. На месте работают специалисты. Предварительно сообщается, что пострадавших нет", - сообщают "Новости Приднестровья".

"У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, примерно в 21:40, предположительно с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Через час атаку повторили. Глубина воронок составляет около 1 метра, диаметр — около 25 сантиметров", — сообщили в "министерстве" и опубликовали фото с места взрывов.

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

В НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

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