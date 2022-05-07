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На Киевщине без газа остается только одно село, без воды – отдельные дома

Валентина РоманенкоСуббота, 7 мая 2022, 13:54
На Киевщине без газа остается только одно село, без воды – отдельные дома
фото: Kajetan Orliński

На Киевщине возобновили газоснабжение 119 населенных пунктов: 117 – полностью, 2 – частично, без воды остаются только отдельные жилые дома.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк

Детали: По городу Ирпень газоснабжение восстановлено на 59%.

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Без газоснабжения остается только село Почепин (15 объектов) Бучанского района. Там продолжаются работы по разминированию.

Павлюк отметил, что по заявлениям на номер 104 бригады осуществляют выезды и подключают потребителей, вернувшихся в свои дома.

По состоянию на 7 мая без водоснабжения остаются отдельные жилые дома, в частности, в пгт Гостомель, с. Марьяновка Полесского общества.

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Там производятся восстановительные ремонтные работы на линиях электропередач и подстанциях.

Темы: Киевская областьвойнагазвода
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