На Киевщине без газа остается только одно село, без воды – отдельные дома

На Киевщине возобновили газоснабжение 119 населенных пунктов: 117 – полностью, 2 – частично, без воды остаются только отдельные жилые дома.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк

Детали: По городу Ирпень газоснабжение восстановлено на 59%.

Реклама:

Без газоснабжения остается только село Почепин (15 объектов) Бучанского района. Там продолжаются работы по разминированию.

Павлюк отметил, что по заявлениям на номер 104 бригады осуществляют выезды и подключают потребителей, вернувшихся в свои дома.

По состоянию на 7 мая без водоснабжения остаются отдельные жилые дома, в частности, в пгт Гостомель, с. Марьяновка Полесского общества.

ВИДЕО ДНЯ

Там производятся восстановительные ремонтные работы на линиях электропередач и подстанциях.