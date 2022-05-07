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60 км забора на границе Польши и Беларуси готовы

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 15:53

Польша уже построила около 60 километров пролетов забора на разных участках на границе с Беларусью.

Об этом сообщила спикер Пограничной службы лейтенант Анна Михальская, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

К строительству забора, который будет установлен на 186 километрах польско-белорусской границы, приступили 25 января.

Работа на многих участках длится с утра до позднего вечера каждый день, а также в воскресенье.

"Следующие этапы строительства забора проводятся по плану и подрядчики заявляют, что завершат работы до конца июня", – подчеркнула Михальская.

Она отметила, что в настоящее время к строительству привлечены около 3 тысяч человек.

Польша решила строить забор на границе с Беларусью после событий лета-осени 2021 года, когда самопровозглашенный президент Александр Лукашенко искусственно спровоцировал миграционный кризис на границах Польши и Литвы, предложив Беларусь для транзита в границы ЕС людей с Ближнего Востока и Африки.

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Темы: ПольшаБеларусьграница
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