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В Москве заочно арестовали начальника СИЗО в Полтаве

"Украинская правда"Суббота, 7 мая 2022, 17:42

Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника следственного изолятора Полтавы Алексея Домашова по обвинению в жестоком обращении с военнопленными.

Источник: российское государственное агентство "ТАСС"

Детали: Домашову угрожают два месяца ареста, если российские оккупанты сумеют захватить его.

В конце апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о возбуждении законов и обычаев войны против начальников СИЗО №13 в Киеве, СИЗО №23 в Полтаве и Кропивницком. Дескать, правоохранители способствовали пыткам и угрозам в отношении не менее 20 российских военнопленных.

В пресс-службе СК РФ перепутали и отметили, что город Кропивницкий, дескать, расположен в Николаевской области.

Будто бы об этих "фактах" стало известно из уст тех российских военных, которых обменяли в рамках обмена пленными. Возможно, кто-то из освобожденных пленных невнимательно следил за тем, где он находится, поэтому ввел следователей в заблуждение по поводу Кропивницкого в Николаевской области.

Напомним: Российские оккупационные войска продолжают тактику террора и издевательства над местным безоружным населением в Украине, что является военными преступлениями и преступлениями против человечности. Наиболее вопиющие случаи преступлений со стороны российских оккупантов зафиксировали в Буче, Ирпене, Бородянке в Киевской области, а также в селах вокруг Изюма в Харьковской области.

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Российские оккупанты насиловали не только взрослых людей на захваченных территориях, но и детей, даже младенца, а также стариков.

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, в Украине от рук российских оккупантов погибли более 3800 человек. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала о более чем 5 тысячах уголовных производств, возбужденных против российских военных из-за нарушений законов и обычаев войны.

Однако в следственном комитете РФ готовы расследовать только так называемые "факты пыток" в воображаемом "городе Кропивницком в Николаевской области", а не варварские методы ведения войны "российских освободителей".

Кроме того, в марте ряд российских военнопленных на пресс-конференции в Киеве заявили, что к ним относятся должным образом, а часть из них сказали, что не хотят возвращаться в Россию, потому что там они жили хуже, чем в плену в Украине.

Темы: СИЗОвойнасуд
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