По Николаеву оккупанты нанесли несколько ударов
Суббота, 7 мая 2022, 18:51
Российские оккупанты в течение 7 мая нанесли несколько воздушных ударов по Николаеву.
Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире всеукраинского телемарафона
Прямая речь Сенкевича: "Были сегодня прилеты.
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И надо сказать, что в 17:45 был еще один прилет. Еще нет точной информации, какой и в каком месте.
Да, был, но это не населенный район, потому что я бы уже имел эту информацию".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Днем 7 мая сообщали о четырех взрывах в Вознесенске Николаевской области.
- Сенкевич добавил, что в городе Николаеве возобновят поставки технической воды после нескольких недель ее отсутствия из-за обстрелов оккупантов.