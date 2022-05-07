По Николаеву оккупанты нанесли несколько ударов

Российские оккупанты в течение 7 мая нанесли несколько воздушных ударов по Николаеву.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Сенкевича: "Были сегодня прилеты.

И надо сказать, что в 17:45 был еще один прилет. Еще нет точной информации, какой и в каком месте.

Да, был, но это не населенный район, потому что я бы уже имел эту информацию".

Предыстория:

Днем 7 мая сообщали о четырех взрывах в Вознесенске Николаевской области.

Сенкевич добавил, что в городе Николаеве возобновят поставки технической воды после нескольких недель ее отсутствия из-за обстрелов оккупантов.