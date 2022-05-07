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В Сербии хотят вернуть призыв в армию

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 19:42

Президент Сербии Александр Вучич предложил вернуть в стране призыв в армию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканский обозреватель".

"Мое предложение будет в том, чтобы в следующий период ввести обязательную военную службу продолжительностью 90 дней. Это не шесть месяцев, не 365 дней... Таким образом мужчины становятся зрелыми, узнают, что такое патриотизм, что такое исполнение долга ", – заявил Вучич в обращении к общественности вечером 6 мая.

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Принять или отклонить предложение "после долгих и серьезных прений должны соответствующие учреждения и парламент", отметил сербский лидер.

Он также подчеркнул, что "Сербия будет оставаться военно-нейтральной", хотя "в регионе нет территории, которая бы ни была с НАТО".

"Наше желание – быть единственной страной, которая не является членом НАТО, и мы будем придерживаться этой политики", - заявил он.

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Вместе с тем Вучич подчеркнул, что Сербия окончательно избрала западный путь.

Хотя Сербия является страной-кандидатом в ЕС и должна соглашаться с внешней политикой ЕС, она не присоединилась к ЕС относительно санкций против России, что вызвало критику в Брюсселе и во всем блоке.

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Темы: Сербияармия
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