Мракобесие и регресс: под Мариуполем демонтировали памятник Сагайдачному, потому что его ставил "Азов"
Суббота, 7 мая 2022, 19:42
В пригороде оккупированного россиянами Мариуполя захватчики демонтировали памятник гетману Петру Сагайдачному, поскольку его установили по инициативе украинского полка "Азов".
Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Оккупанты поделились видео демонтажа памятника в Мангуше поселке неподалеку от Мариуполя.
По словам российских захватчиков, памятник установят в каком-нибудь новом "музее", который хотят создать.
Памятник в Мангуше был открыт в октябре 2017 года. Его установили по инициативе Национального корпуса и полка "Азов" при поддержке местных властей.