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Мракобесие и регресс: под Мариуполем демонтировали памятник Сагайдачному, потому что его ставил "Азов"

Мазуренко Алена Суббота, 7 мая 2022, 19:42
фото: 0629

В пригороде оккупированного россиянами Мариуполя захватчики демонтировали памятник гетману Петру Сагайдачному, поскольку его установили по инициативе украинского полка "Азов".

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Оккупанты поделились видео демонтажа памятника в Мангуше поселке неподалеку от Мариуполя.

По словам российских захватчиков, памятник установят в каком-нибудь новом "музее", который хотят создать.

Памятник в Мангуше был открыт в октябре 2017 года. Его установили по инициативе Национального корпуса и полка "Азов" при поддержке местных властей.

Темы: АзовМариупольоккупацияРосcия
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