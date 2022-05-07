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Мракобесие и регресс: под Мариуполем демонтировали памятник Сагайдачному, потому что его ставил "Азов"

Алена МазуренкоСуббота, 7 мая 2022, 19:42
Мракобесие и регресс: под Мариуполем демонтировали памятник Сагайдачному, потому что его ставил Азов
фото: 0629

В пригороде оккупированного россиянами Мариуполя захватчики демонтировали памятник гетману Петру Сагайдачному, поскольку его установили по инициативе украинского полка "Азов".

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Оккупанты поделились видео демонтажа памятника в Мангуше поселке неподалеку от Мариуполя.

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По словам российских захватчиков, памятник установят в каком-нибудь новом "музее", который хотят создать.

Памятник в Мангуше был открыт в октябре 2017 года. Его установили по инициативе Национального корпуса и полка "Азов" при поддержке местных властей.

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Темы: АзовМариупольоккупацияРосcия
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