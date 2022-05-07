Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство России в Польше отменило широкие празднования 9 мая: боится

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 20:16

Посольство РФ в Польше заявило, что "вынуждено ограничить" формат мероприятий 9 мая после "вала призывов в интернете к протестным акциям вплоть до физического насилия".

Заявление российского посла в Варшаве приводит подконтрольное Кремлю агентство "РИА Новости", пишет "Европейская правда".

Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты, мол, защищены иммунитетом, "но наши польские друзья и соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности".

"Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить", - сказал Андреев.

Поэтому 9 мая посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок на празднование Дня Победы. Других мероприятий не будет.

Как сообщил ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский, российское посольство намеревалось организовать празднование Дня Победы 9 мая и обратилось в МИД Польши за содействием, но получило "отрицательную реакцию".

По его словам, он сам категорически против любых празднований россиян.

ВИДЕО ДНЯ

"Ни одно польское учреждение не должно быть задействовано в этой инициативе. Более того, его следовало бы запретить. В Варшаве не должно быть места для празднования агрессора", - заявил Тшасковский.

Темы: РосcияПольша9 мая
Главное сегодня

Рогозин угрожает Маску "ответом по-взрослому" за Starlink Украине

ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции – ОВА

По состоянию на 8 мая Россия убила 225 украинских детей

видеоЗеленский в Бородянке напомнил миру о "никогда снова"

Регионы: по Николаеву россияне били ракетами, в Херсонской области – занимают властные здания

Байден и Трюдо скоординировали шаги по реагировнию на войну РФ против Украины

Все новости...
Росcия
Мракобесие и регресс: под Мариуполем демонтировали памятник Сагайдачному, потому что его ставил "Азов"
ВСУ освободили еще одно село под Харьковом, РФ пытается удержать позиции – сводка
Оккупанты, участвовавшие в захвате Украины, проедут на параде в Москве – росСМИ
Последние новости
12:50
Путин, уничтожая народ Украины, поздравил его с Днем победы
12:46
видеоВСУ показали, как уничтожили российский вертолет с десантом возле Змеиного
12:28
Рогозин угрожает Маску "ответом по-взрослому" за Starlink Украине
12:23
Хроника войны в Украине. 74-й день ОНЛАЙН
12:18
Как подготовиться к плановой операции. Инструкция НСЗУ
11:50
На выборах в британской Северной Ирландии впервые победила партия-сторонница объединения с Ирландией
11:49
"Каждая из вас совершила подвиг": Зеленский поздравил украинок с Днем матери
11:43
За сутки российские ракеты угрожали Львовщине с двух морей
11:42
ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции – ОВА
11:38
Расторжение контракта по проекту финской АЭС: "Росатом" говорит, что будет требовать компенсации
Все новости...