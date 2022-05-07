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Посольство России в Польше отменило широкие празднования 9 мая: боится

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 20:16

Посольство РФ в Польше заявило, что "вынуждено ограничить" формат мероприятий 9 мая после "вала призывов в интернете к протестным акциям вплоть до физического насилия".

Заявление российского посла в Варшаве приводит подконтрольное Кремлю агентство "РИА Новости", пишет "Европейская правда".

Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты, мол, защищены иммунитетом, "но наши польские друзья и соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности".

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"Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить", - сказал Андреев.

Поэтому 9 мая посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок на празднование Дня Победы. Других мероприятий не будет.

Как сообщил ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский, российское посольство намеревалось организовать празднование Дня Победы 9 мая и обратилось в МИД Польши за содействием, но получило "отрицательную реакцию".

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По его словам, он сам категорически против любых празднований россиян.

"Ни одно польское учреждение не должно быть задействовано в этой инициативе. Более того, его следовало бы запретить. В Варшаве не должно быть места для празднования агрессора", - заявил Тшасковский.

Темы: РосcияПольша9 мая
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