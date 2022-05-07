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В Северной Ирландии выборы выигрывает партия, выступающая за отделение от Британии

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 21:46

Партия "Шинн Фейн", бывшее политическое крыло Ирландской республиканской армии (ИРА), впервые за столетие претендует на первое место на выборах в контролируемой британцами Северной Ирландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это исторический сдвиг, который может приблизить когда-то отдаленную перспективу объединения двух Ирландий.

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"Шинн Фейн" получила 29% голосов по сравнению с 21,3% пробританской Демократической юнионистской партии (DUP).

Это указывает на то, что она, вероятно, станет первой ирландской националистической партией, получившей наибольшее количество мест на выборах в региональный парламент с момента создания страны в 1921 году.

Итог голосования называют землетрясением для политики Северной Ирландии.

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"Шинн Фейн" добивается референдума о выходе Северной Ирландии из состава Великобритании и объединения с Ирландской Республикой.

Победа "Шинн Фейн" пока не изменит статус региона, поскольку референдум, необходимый для выхода из Соединенного Королевства, проводится по усмотрению британского правительства и, вероятно, может состояться только через годы.

Но психологические последствия премьер-министра Северной Ирландии-ирландского националиста будут огромными после столетия господства пробританских партий, поддерживаемых преимущественно протестантским населением региона.

Демографические тенденции уже давно указывали на то, что пробританские партии в конце концов затмят преимущественно католические ирландские националистические партии, выступающие за объединение Северной Ирландии с Ирландской Республикой.

Темы: ВеликобританияИрландия
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