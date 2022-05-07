Россия анонсирует 8 мая ракетные удары по западным областям, которые вроде бы "готовит Украина"
Российские оккупанты "анонсировали" 8 мая обстрелы "Точкой-У" скопления людей во Львовской и Волынской областях.
Источник: Межведомственный координационный штаб РФ
Дословно: "8 мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны "киевский режим" планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах.
С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске".
Детали: Оккупанты не забыли добавить, что "данные провокации" украинские власти готовят с одобрения "западных кураторов".
Кроме того, россияне признались в еще одном преступлении.
В частности, в "населенных пунктах Северск и Серебрянка в Донецкой области" россияне "на бронетехнике со знаком "Z" обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию".
В РФ пишут, что на самом деле все это были "переодетые в российскую форму боевики нацбатальонов".
Также, в РФ сообщили, все акты мародерства запечатлели иностранные и украинские журналисты, поэтому стоит ожидать новые факты российских преступлений в украинских и мировых СМИ.
Напомним:
- Утром 8 апреля российские оккупанты атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске. По предварительным данным, в результате ракетных обстрелов в Краматорске погибли 50 человек, из которых 5 детей.
- Перед ударом российские телеграмм-каналы распространяли информацию, что оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске, потому что там "националисты".
- Когда стало известно, что там были гражданские, оккупанты удалили эту информацию из соцсетей.