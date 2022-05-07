Правящие немецкие социал-демократы пересмотрят политику в отношении России

Лидер правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что его партия пересмотрит свою политику по отношению к России.

Об этом он заявил изданию "Welt am Sonntag", сообщает "Европейская правда".

"Если в основной программе СДПГ говорится, что безопасность в Европе может быть достигнута только с Россией, то мы видим, что на нынешнем фоне войны это уже не так", – сказал он.

Новые принципы внешней политики и политики безопасности должна определить внутрипартийная комиссия.

"В будущем нам придется гораздо теснее сотрудничать со странами Восточной Европы", – добавил Клингбайль, отметив, что партия слишком много сосредоточивалась на России.

Как известно, бывший канцлер Германии Герхард Шредер до сих пор является членом СДПГ, несмотря на то, что он отказывается изменить свою пророссийскую позицию даже после вторжения РФ в Украину.