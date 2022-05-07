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В Буче нашли радиоактивную колбу, украденную оккупантами на ЧАЭС

Светлана КизиловаСуббота, 7 мая 2022, 23:41
В Буче нашли радиоактивную колбу, украденную оккупантами на ЧАЭС
Чернобыльская АЭС, фото Getty Images

Одна из украденных российскими войсками колб с радиоактивным веществом, вывезенным из Чернобыльской АЭС во время оккупации, нашлась в Буче.

Источник: Энергоатом в Telegram

Детали: Бучанин обнаружил находку в собственном доме после "гостевания" в нем российских оккупантов. После этого горожанин вызвал саперов.

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Прибывшие на вызов специалисты изъяли опасную емкость и передали на утилизацию.

Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму.

Колба с ЧАЭС, брошенная оккупантами в Буче
Колба с ЧАЭС, брошенная оккупантами в Буче
Фото Энергоатома

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Россияне вывезли много чего из Чернобыльской зоны, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там хранились, среди прочего, радиоактивные предметы.

Руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне, где российские оккупанты копали траншеи и заявил, что их, по всей видимости, ожидает лучевая болезнь.

Темы: БучаЧернобыльЭнергоатомоккупация
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