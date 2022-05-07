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Очевидцы сообщают о взрывах в Николаеве

Светлана КизиловаСуббота, 7 мая 2022, 23:57

Вечером 7 мая в Николаеве слышны взрывы.

Источник: Suspilne, Украина Online

Детали: "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов в городе пишет о звуках взрывов.

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Дословно: "В Николаеве слышны взрывы".

Детали: О взрывах также пишет Telegram-канал Украина Online, где опубликовали соответствующее аудио, записанное в городе.

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Обновлено: Впоследствии стало известно, что над Николаевской областью украинские защитники сбили российскую крылатую ракету, которую враг выпустил со стратегического бомбардировщика.

Темы: Николаеввойна
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