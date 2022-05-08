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Британия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 1,6 млрд долларов

Воскресенье, 8 мая 2022, 03:12
Британия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 1,6 млрд долларов
ФОТО: GETTY

Британия предоставит дополнительную военную помощь Украине на 1,6 млрд долларов.

Источник: Reuters и The Guardian со ссылкой на заявление премьера Британии Бориса Джонсона

Детали: Это почти вдвое превышает предыдущие обязательства Британии по расходам по Украине. Дополнительные средства будут поступать из резерва на случай чрезвычайных ситуаций после согласования с Минфином.

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В частности, пакет включает в себя контрбатарейные радиолокационные системы, оборудование для глушения GPS и приборы ночного видения.

Отмечается, что это самый высокий уровень военных расходов Британии со времен войн в Ираке и Афганистане.

Джонсон заявил, что жестокое нападение Владимира Путина не только приводит к бесчисленным разрушениям в Украине — оно  также угрожает миру и безопасности во всей Европе.

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В конце этого месяца Джонсон проведет встречу с представителями ведущих оборонных компаний, чтобы обсудить увеличение производства в ответ на рост спроса, вызванного войной в Украине.

Темы: Великобританиявойнаоружие
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