Регионы: по Николаеву россияне били ракетами, в Херсонской области – занимают властные здания

Российские войска применяют в Донецкой области авиацию и артиллерию, в Луганской области – также ракеты, ракетным обстрелам подверглась и Николаевская область включая Николаев.

Источник: информация из регионов по состоянию на 8 утра воскресенья 8 мая

Детали: Харьковская область: ночью несколько обстрелов окрестностей города Харькова, по предварительной информации – пострадавших нет.

По области ночью в городе Барвенково Изюмского района снаряд оккупантов попал в двухэтажный жилой дом. Под завалами в результате взрыва нашли тело погибшей женщины.

Бои продолжаются в Изюмском направлении.

Луганщина: ракетные и авиаудары по Северодонецку, Лисичанску, Попасной и близлежащим населенным пунктам.

В Белогоровке после авиаудара по школе, по меньшей мере, 62 погибших.

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В Приволье погибли два мальчика, их сестры и бабушка получили тяжелые ранения.

Ночью россияне открыли огонь по Шипилово. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек. Информации о погибших нет.

Донетчина: авиаудары и обстрелы из реактивной артиллерии Авдеевки, Святогорска, Северска, Лимана, Дружковки, Константиновки, Марьинки, Торецкой и Очеретинской общин.

За сутки – 4 погибших и 9 раненых.

Утром уже известно об одной раненой гражданской в ​​Северске.

В Торецкой общине при обстреле поврежден газопровод. Оккупанты продолжают наносить удары по промышленным объектам, в частности, по Авдеевскому коксохимическому и фенольному заводу.

По Мариуполю: продолжается операция по эвакуации гражданского населения.

Херсонская область: ситуация остается сложной, взрывы и обстрелы на территории области. Стабильно критично – в общинах на границе со Снигиревкой, Николаевым и Днепропетровской областью, а также во всех селах бывшего Великоалександровского, Белозерского и Нововоронцовского районов.

Оккупанты продолжают захват помещений местных властей: захватили здание Дарьевского сельского совета и Токаровского старостинского округа. Сотрудников на рабочие места не допустили. Покинули помещение городского совета и представители общины Берислава.

"Во время визита в оккупированную область Пушилина и Турчака коллаборанты отметили, что Россия здесь навсегда и они хотят присоединить Херсонщину именно к РФ. Поддержки от жителей области оккупанты не ощущают", – говорится в сообщении руководства Херсонской ОВА, выехавшего с оккупированной территории.

Николаевщина: 7 мая после обеда Николаевская область и областной центр были обстреляны.

В частности, в Вознесенском районе был нанесен ракетный удар по объекту инфраструктуры.

Днем и ночью были "прилеты" и обстрелы за пределами пгт Березнеговатое. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также россияне обстреляли жилые кварталы одного из районов Николаева. Возникшие пожары были ликвидированы соответствующей службой.

Кроме того, в результате ракетных обстрелов произошло возгорание Галициновского леса. Пожар оперативно ликвидирован.

Ночью снова нанесен ракетный удар по отдаленному району областного центра.

В течение суток в результате обстрелов Николаевщины 5 раненых, один человек скончался. Детали по поводу пострадавших уточняются.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.

От УП: Этой ночью сообщалось, что в Одессе слышали взрывы. Пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук позже сообщил, что подразделения воздушного командования "Юг" ночью обнаружили и уничтожили две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем с направления Черного моря по Одесщине.