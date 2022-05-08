Выезд из Запорожья временно запретили

Из Запорожья ограничили выезд, чтобы люди, ожидающие въезда в город уже несколько дней, смогли попасть внутрь.

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "В связи с напряженной ситуацией в безопасности, эвакуационные коридоры в направлении г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр.

Реклама:

Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток".

Детали: Поэтому выезд из города временно ограничен.

Вероятно, все полосы дорог будут работать в одну сторону – в город.