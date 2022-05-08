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Выезд из Запорожья временно запретили

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 10:02
дорога к запорожью

Из Запорожья ограничили выезд, чтобы люди, ожидающие въезда в город уже несколько дней, смогли попасть внутрь.

Источник: Запорожская ОВА                             

Дословно: "В связи с напряженной ситуацией в безопасности, эвакуационные коридоры в направлении г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр.

Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток".

Детали: Поэтому выезд из города временно ограничен.

Вероятно, все полосы дорог будут работать в одну сторону – в город.

Темы: ЗапорожьедорогивойнаРосcия
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