Выезд из Запорожья временно запретили
Воскресенье, 8 мая 2022, 10:02
Из Запорожья ограничили выезд, чтобы люди, ожидающие въезда в город уже несколько дней, смогли попасть внутрь.
Источник: Запорожская ОВА
Дословно: "В связи с напряженной ситуацией в безопасности, эвакуационные коридоры в направлении г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр.
Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток".
Детали: Поэтому выезд из города временно ограничен.
Вероятно, все полосы дорог будут работать в одну сторону – в город.