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Количество ветеранов может возрасти в 4 раза – министр

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 10:35
Количество ветеранов может возрасти в 4 раза – министр
юлия лапутина

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявляет, что количество граждан, на которых направлена ​​политика ведомства, после войны может увеличиться в четыре раза, с 1,2 млн до 5 млн человек.

Источник: Лапутина в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Лапутиной: "До 24 февраля у нас было около 500 тыс. человек, которые являются непосредственно участниками Антитеррористической операции и Операции объединенных сил.

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Если мы сюда еще добавляем членов семей погибших Героев, в том числе Героев Небесной сотни, пострадавших участников Революции Достоинства, а также все другие категории, такие как участники Второй мировой войны или приравненные к ним лица, и все участвовавшие в миротворческих миссиях, то это примерно 1,2 млн человек.

Сейчас очень много людей присоединилось в ряды Территориальной обороны, в частности, добровольческие формирования территориальных громад, также члены семей погибших. Поэтому я думаю, что эта цифра может достичь 4-5 млн человек".

Детали: Что касается непосредственно лиц со статусом участника боевых действий, их сейчас более 770 тыс. человек.

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Темы: ветеранывойна
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