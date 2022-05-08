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За сутки российские ракеты угрожали Львовщине с двух морей

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 11:43

За прошедшие сутки была угроза ракетных ударов России по Львовской области с акватории Каспийского и Черного моря.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "Ключевое, что следует знать жителям Львовщины в сутки:

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Дважды сирены извещали о воздушной тревоге (с 9 утра 7 мая по 9 утра 8 мая): 1 уведомление, по информации воздушного командования "Захід", сообщало об угрозе ракетного удара стратегической авиации РФ с акватории Каспийского моря

2 оповещения, по информации ВК "Захід" и ГСЧС, – угроза ракетного удара с акватории Черного моря. Благодарю наших бойцов противовоздушной обороны за то, что небо над Львовщиной осталось спокойным".

Детали: Козицкий привел еще ряд данных по области.

ВИДЕО ДНЯ

Количество людей, пересекших границу на выезд на всех переходах Львовской области – за сутки: 20258, с 24 февраля: 1985234.

По состоянию на 9:00 утра 8 мая на всех пунктах пропуска на границе с Польшей очередей нет.

Количество внутренне перемещенных лиц, которых расселили во Львовской области – в сутки: 262 человек. За период с 24 февраля: 341464 человека. По данным главы ОВА, в коммунальных и государственных учреждениях области могут принять на поселение еще около 11 600 человек.

Полиция области проработала 1584 обращения по подозрительным людям и объектам.

Темы: Львовщинавойна
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