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На выборах в британской Северной Ирландии впервые победила партия-сторонница объединения с Ирландией

"Европейская правда"Воскресенье, 8 мая 2022, 11:50

Националистическая партия "Шин Фейн" по результатам выборов впервые станет крупнейшей партией в парламенте Северной Ирландии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

"Шинн Фейн" получает 27 мест, тогда как Демократическая юнионисткая партия DUP - 25. Следовательно лидер националистов Мишель О'Нейл претендует на должность первого министра, что является беспрецедентным случаем. Партия юнионистов с 1921 года, когда возникла Северная Ирландия, всегда была наибольшей партией в региональном парламенте.

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"Шинн Фейн" добивается референдума о выходе Северной Ирландии из состава Великобритании и объединении с Ирландской Республикой.

"Сегодня начинается новая эра, которая - я верю - даст всем нам возможность пересмотреть отношения в обществе на основе справедливости, равенства и социальной справедливости. Я настроена работать через партнерство, а не раскол. Мы будем сотрудничать с теми, кто имеет иные политические взгляды, мы будем проявлять уважение и рассчитываем на уважение", – отметила О'Нэйл.

Партия "Альянс" получила 17 мест, более чем вдвое больше, чем после выборов 2017 года. Ольстерская партия юнионистов потеряла одно место и в этом созыве будет иметь 9, Социал-демократическая и лейбористская партия будет иметь 8 мест вместо 12.

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Правительство Северной Ирландии развалилось в феврале 2022 года - когда ушел в отставку первый министр, представитель DUP Пол Гивен, из-за споров вокруг части соглашения о Brexit, что автоматически означало отставку и О'Нейл как заместителя первого министра.

После победы на выборах "Шин Фейн" могут номинировать от себя первого министра, но только при условии, что DUP согласится номинировать заместителя. Её лидер сэр Джеффри Дональдсон еще не принял решение по этому поводу. Он заявил, что партия будет уважать результаты выборов, но настаивает, что в Североирландском протоколе – части соглашения о Brexit – нужны изменения.

Премьер Ирландии Михал Мартин и Госдеп США выразили надежду, что партии сформируют правительство с распределением полномочий.

Темы: ВеликобританияИрландиявиборы
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