Джонсон в речи ко Дню победы в Европе упомянул Украину

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в своем приветствии ко Дню победы в Европе 8 мая вспомнил о продолжающейся войне России против Украины и пообещал поддержку.

Краткое видеообращение Джонсон опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительную настроенность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе", - заявил премьер Британии.

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Напомним, Британия анонсировала новый пакет объемом 1,6 млрд долларов на помощь для Украины, включая системы контрбатарейной борьбы и другое оборудование.

В правительстве сообщили также, что Джонсон в этом месяце встретится с ведущими компаниями военно-промышленного комплекса и обсудит увеличение производства, учитывая рост спроса из-за войны в Украине.

Также правительство Великобритании пообещало отправить в Украину 287 мобильных генераторов, кроме 569, которые уже переданы.