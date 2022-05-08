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Страны ЕС заставят делиться между собой газом – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 8 мая 2022, 16:12

Еврокомиссия разрабатывает план действий на случай срочной приостановки поставок российского газа. Среди прочего этот план предполагает создание механизмов, через которые страны ЕС будут делиться между собой имеющимся газом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет El Pais.

По данным издания, подобный план может быть принят Еврокомиссией уже 18 мая.

План предусматривает требование к странам ЕС, имеющим альтернативные источники газа, делиться им с теми странами, которые полностью зависят от российского газа.

Также Еврокомиссия планирует ввести нормирование потребления энергии. Оно начнется с промышленного сектора и преследует цель создания системы, согласно которой компании из стран, менее пострадавших от прекращения поставок российского газа, не имели конкурентного преимущества над другими.

Напомним, ранее в Еврокомиссии Европейский Союз должен подготовиться к дальнейшим перебоям в снабжении энергоресурсов из России. По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, решение Москвы прекратить поставки газа на прошлой неделе в Польшу и Болгарию было "предупреждением о том, что любая страна-член ЕС может стать следующим".

В свою очередь, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия проявит солидарность со странами Европейского Союза, которые ищут альтернативы российскому газу и нефти, помогая восточным государствам без портов в Северном или Балтийском морях получить сжиженный природный газ (СПГ).

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